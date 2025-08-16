El sufrimiento de Carlos Alcaraz para meterse en semifinales de Cincinnati: "El partido se decidió..."

El tenista moscovita ofreció un nivel excelso y estuvo muy cerca de sorprender al español en un enfrentamiento donde el de El Palmar sale muy reforzado de cara a la semifinal contra Zverev.

Carlos Alcaraz avanzó a las semifinales del Master 1000 de Cincinnati después de superar en los cuartos de final a un brillante Andrey Rublev. El partido se tuvo que decidir en la tercera manga después de que el moscovita se llevara un segundo set en el que presentó un nivel de tenis extraordinario.

El murciano no sucumbió ante la adversidad y consiguió sobreponerse a la situación con seriedad, eficacia y una gran mentalidad que le permitió acceder a la siguiente ronda del torneo estadounidense.

El próximo reto en el camino de Alcaraz es Alexander Zverev en la semifinal. El alemán ganó con solvencia su duelo ante Ben Shelton y se convierte en el último obstáculo de el de El Palmar antes de disputar la final delMaster 1000 de Cincinnati.

Tras finalizar su partido, Carlos analizó los momentos clave en una entrevista con 'TennisChannel' donde reconoció el gran nivel que ofreció Andrey Rublev y destacó la mentalidad que mantuvo para imponerse en un enfrentamiento muy complicado.

"Uno de mis objetivos antes de entrar a la pista es estar concentrado al 100% durante todo el partido, hoy he mantenido los pensamientos positivos todo el rato y eso es una de las cosas de las que más orgulloso me siento", aseguró Alcaraz tras el encuentro.

Además, el murciano indicó dónde estuvo el partido y admitió disfrutar de los duelos con estas características "Fue un partido muy igualado, se decidió por detalles, me encanta jugar en estas atmósferas".