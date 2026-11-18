El de Aprilia intentará evitar el título de Marc y lo hará en mucho mejor estado físico de su brazo derecho.

Marc Márquez vuelve a tener una bala de partido para ser campeón del mundo de MotoGP. En Portugal este fin de semana tiene una opción muy importante sobre Jorge Martín y Marco Bezzecchi, los dos pilotos de Aprilia.

Martín tratará de evitar la fiesta de Marc y necesita superarle en 24 puntos durante todo el fin de semana, en la sprint y en la carrera larga del domingo.

A Martín ya no le preocupa su lesión en el brazo. Su estado físico ha mejorado. Así lo dice él mismo: "Estoy listo para las dos últimas semanas del campeonato. Llego a Portugal en mucha mejor forma física y quiero dar lo mejor de mí con Aprilia y con todo mi equipo".

"Tengo muchas ganas de correr en Portimao, es una pista que me gusta", indica el piloto de Aprilia.

Las cuentas de Márquez

Si el de Ducati gana la sprint automáticamente ya será campeón del mundo. Si es segundo, necesitará que Jorge no sea primero.

Pero si el mundial no se decide el sábado, todo pasará a la carrera. Marc necesita una ventaja de 37 puntos sobre Martín para celebrar su segundo título consecutivo con Ducati.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido