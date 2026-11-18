El piloto de Aston Martin ha reconocido que su renovación fue una de las "decisiones más difíciles" de su carrera.

Antes del Gran Premio de Las Vegas de F1 y después de que Aston Martin anunciase que participará en la próxima edición del Dakar, Fernando Alonso ha concedido una entrevista a 'Esquire'.

Entre otros aspectos, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 reflexiona sobre su renovación, asegurando que estuvo cerca de retirarse.

"Creo que esta ha sido una de las decisiones más difíciles de mi carrera. Siempre tuve más o menos claro seguir pero esta vez sí que estaba muy cerca del 50-50, entonces me llevó más tiempo tomar la decisión", ha explicado.

¿Por qué no lo hizo? Porque sus manos se lo negaban: "La sensación de sentirme competitivo, ese creo que fue el click. Cada fin de semana es cierto que no estamos en los puntos o que no estamos en ningún titular, pero sí que me noto competitivo en las salidas, en los adelantamientos, en los free practice, en la crono... Teniendo el mismo coche... Ahora mismo, sólo puedo compararme con mi compañero de equipo, pero algunas semanas conduzco otros coches: karting, GT3… Me siento siempre competitivo, me siento siempre rápido".

"Al poner esto en la balanza, la conclusión era que no era el momento de parar. Porque si haces una cosa bien, se te da bien y la estás haciendo bien a alto nivel, tus propias prestaciones te están diciendo que no es el momento", ha añadido.

Ahora, de cara a 2027 y confiando en que Aston Martin y Honda resuelvan los problemas del AMR26, Alonso confía en volver a tocar el cielo.

"Sin duda, sin duda. Lo he echado de menos y cada domingo corro por ello. Y si he renovado para el año que viene es porque tengo esa ilusión de volver a ganar", ha zanjado.