El Gran Premio de Bélgica ha dejado claro que, al menos esta temporada, hay un nombre que destaca por encima del resto. Y ese es Max Verstappen que, de la mano de su Red Bull, ha vuelto a demostrar que es de otro planeta.

El neerlandés, a pesar de haber salido sexto en la carrera del domingo por una penalización, nada más que necesitó 17 vueltas para sobreponerse a su compañero de equipo y dominar con puño de hierro el resto de la carrera.

Y es que, después de haber vuelto a ganar todo en Spa, Max se consolida aún más como único candidato a hacerse con el Mundial de Pilotos y suma ya un total de 314 puntos.

Lejos de él, a pesar de tener el mismo monoplaza, se encuentra 'Checo' Pérez con 189. Una puntuación que no le deja estar tranquilo a pesar de la superioridad de su monoplaza porque, con la mitad de temporada por delante, solamente aventaja a Fernando Alonso en 40 puntos.

Y es que el asturiano se mantiene como primero del resto en la clasificación y, con 149 puntos, demuestra que la edad es solo un número y que todavía le queda mucho por aportar en el 'Gran Circo' de la mano de Aston Martin.

Tan solo un punto por detrás del ovetense se encuentra Lewis Hamilton que, tras conseguir la vuelta rápida en el trazado belga, podría arrebatarle el podio a Fernando tras el parón.

Por su parte, Carlos Sainz no ha podido sumar ningún punto después de su incidente con Piastri y, por ello, se ha descolgado en la clasificación hasta la séptima posición con un total de 92 puntos.

