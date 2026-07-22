Las otras víctimas de la violencia de género: asciende a 20 el número de huérfanos en 2026

Los detalles Los recientes crímenes machistas ocurridos en Antequera (Málaga) y Alameda de la Sagra (Toledo) han dejado seis huérfanos en las últimas horas, tres de ellos menores de edad.

Los recientes casos ocurridos en Antequera (Málaga) y Alameda de la Sagra (Toledo) elevan a 31 la cifra de asesinatos machistas en lo que va de año. Desde enero de 2003, 1.370 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. Los feminicidios dejan también huérfanos a seis hijos: en el caso de Antequera, dos niños de 4 y 7 años, mientras que en el caso de Alameda de la Sagra la fallecida era madre de cuatro hijos, tres mayores de edad y un menor

Este lunes se conoció la noticia del asesinato de una joven de 30 años en Antequera (Málaga) a manos de su pareja, un hombre que se suicidó después de cometer el crimen. El cuerpo de la mujer presentaba heridas de arma blanca, mientras que el hombre se suicidó al precipitarse desde la muralla de la Alcazaba en Antequera. Dos niños de cuatro y siete años quedan huérfanos. Ambos estaban en el sistema VioGen y él tenía orden de alejamiento respecto a la víctima, pero de mutuo acuerdo cerraron el expediente hace poco, por lo que esa orden decayó.

El segundo asesinato machista de esta semana ha ocurrido en Alameda de la Sagra. Fue uno de los hijos de la mujer asesinada quien dio el aviso al 112 de que su padre había matado a su madre, cuando estaban en la vivienda tres de los hijos de la pareja, uno de ellos menor. El hijo también ha advertido de que el padre se había autoinfligido cortes en las muñecas con intención de suicidarse. Tras cometerse el asesinato, otra hija del matrimonio, también mayor de edad, acudió a la vivienda.

Con la confirmación de estos tres casos, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2026 asciende a 31, mientras que la cifra acumulada desde 2003 alcanza las 1.372 víctimas. Asimismo, el número de menores que han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia de género se eleva a 20 en lo que llevamos de año y a 530 desde 2013.

El 016 es el teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres.

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