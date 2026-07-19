La sorprendente revelación de Alonso sobre su futuro: "No depende del rendimiento de Aston Martin"

El asturiano vuelve a hablar de su futuro en la Fórmula 1, haciendo hincapié que el terrible inicio de la escudería no es motivo de rendición.

Otra carrera para olvidar de Aston Martin. El trazado de Spa- Francorchamps ha sido el territorio donde la escudería británica se ha encontrado más lejos de cualquier equipo de la parrilla, incluso de los debutantes Cadillac.

Ante un panorama tan oscuro, Fernando Alonso sigue arrojando luz sobre el equipo: "Creo que este no es el verdadero potencial del equipo. Es mucho mayor de lo que vemos". De este modo, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha realizado una confesión sobre su futuro en la competición.

"Mi decisión no depende del rendimiento de este año. Este año hemos empezado con mal pie y no puedo basar mi decisión para el año que viene en un rendimiento que no es realista", ha reflexionado el ovetense tras el GP de Bélgica

De esta forma, el español desvía el tiro hacia la deriva que está teniendo la competición: "Mi decisión tiene que ver con el reglamento, conducir estos coches en circuitos como Spa o antes en Silverstone no es lo que sueño para el futuro".

Las 'mejoras' llegan en Hungría

Por último, el '14' ha anunciado la llegada de la primera actualización del 'AMR26': "Llevamos ya 11 carreras con este coche y será la primera carrera en la que lleguemos con un paquete actualizado. Será crucial para nosotros entender la dirección de la puesta a punto de ese coche y aprender todo lo que podamos".

"Esperemos que sirvan los datos tomados para el equipo, la aerodinámica y los motores ya que cambiamos muchas cosas como la batería y varios componentes nuevos. Que la prueba sea buena para todos estos componentes y que estemos listos para el próximo fin de semana", concluye en declaraciones recogidas por 'Marca'.

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