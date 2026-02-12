La única noticia positiva para Fernando Alonso con el Aston Martin en los test de Bahréin

El bicampeón del mundo de Fórmula 1, con su motor Honda aún capado y tras haber solventado los problemas que tuvo Stroll este miércoles ha completado 98 vueltas.

Tras las durísimas declaraciones de Lance Stroll este jueves, se hace difícil buscar algo positivo en lo que se está viendo en Aston Martin en Sakhir, pero lo hay.

Fernando Alonso, que ha rodado este jueves y no lo hará el viernes, ha completado 98 giros que se unen a los 61 de Barcelona para sumar un total de 159 vueltas recorridas en esta pretemporada.

Rodaje para el asturiano y recopilación de datos fundamental para un equipo que está priorizando la fiabilidad en este arranque de pretemporada.

De hecho, tras cambiar motor debido a los problemas que tuvo Stroll el miércoles y a pesar de que el Honda siga limitado, Fernando Alonso ha alcanzado los 318 kilómetros/hora en recta.

Su mejor registro personal ha sido de 1:38.248, el penúltimo peor del día a cuatro segundos de la mejor marca, un 1:34.273 de Charles Leclerc.

Queda claro que, por el momento, Aston no busca tiempos, sino más regularidad, sobre todo tras ver que Stroll apenas pudo hacer 36 vueltas este miércoles marcando un 1:39.883 en su mejor crono.