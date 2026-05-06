¿Corre peligro el Mundial de MotoGP 2027?: "Todos esos cambios llevan tiempo de negociación..."

Camilo Ezpeleta, jefe de MotoGP, habla sobre el nuevo reglamento técnico de la categoría y de los acuerdos entre los fabricantes y Dorna de cara a 2027.

El nuevo reglamento técnico de MotoGP llegará en 2027. Un año clave para la categoría, aunque todavía no está todo cerrado. Tras casi un año de negociaciones, el acuerdo comercial entre Dorna (la empresa organizadora del Mundial de MotoGP) y los fabricantes, que regirá entre 2027 y 2031, sigue sin cerrarse.

Camilo Ezpeleta, mandamás de MotoGP, ha asistido al evento de presentación del GP de Catalunya que se celebrará del 15 al 17 de mayo, donde ha hablado sobre este acuerdo: "Todos esos cambios llevan tiempo de negociación. A mi la gente que no discute los contratos no me gusta, porque si no lo discute es que no tiene intención de cumplirlo. Y nosotros los contratos los discutimos para cumplirlos, pero llegaremos a un acuerdo, seguro".

"No hay plazos. El año que viene en marzo empezará el campeonato del mundo, todos los fabricantes han hecho ya las motos y todos han fichado a los pilotos. Hay que dejar tiempo y que las cosas se vayan consolidando. Estamos contentos, los fabricantes y equipos son piezas importantísimas del campeonato y todo lo que hagamos será para mejor", comentó Ezpeleta, según recoge 'Motorsport.com'.

Una categoría que a pesar de la compra de Liberty Media sigue estando en auge, algo que ha querido recalcar Ezpeleta: "Ahora que se ha aprobado definitivamente el acuerdo con Liberty Media, las cosas han cambiado mucho para nosotros. Desde fuera se verá más poco a poco, pero la compañía se está transformando y las perspectivas son muy buenas".

"Existe un interés bestial por MotoGP, sobre todo por parte de muchos inversores y gente que quiere formar parte de los equipos. El cambio, como debe ser, ha ido muy bien y estamos muy comprometidos en hacer las cosas cada vez mejor", concluyó el jefe de MotoGP.