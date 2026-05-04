"El trabajo ha dado sus frutos": así fue la primera 'celebración' de Aston Martin en Miami

Mike Krack, jefe de Aston Martin, desvela cómo ha sido el trabajo en este parón con la unidad de potencia de Honda.

Aston Martin, de momento, sólo puede 'celebrar' que sus dos coches pueden terminar una carrera sin vibraciones. Fernando Alonso y Lance Stroll pudieron cruzar la línea de meta en el Gran Premio de Miami sin grandes problemas mecánicos. Fue la primera vez en este inicio de temporada.

En este parón por las cancelaciones de Arabia Saudí y Bahréin, Aston Martin ha trabajado conjuntamente junto a Honda para hacer el AMR26 al menos fiable. Y lo han conseguido. Que sea competitivo ya es otra historia.

Mike Krack, que ejerció de jefe de equipo ante la ausencia de un Adrian Newey que sigue trabajando en la fábrica, explica cómo ha sido ese trabajo: "Durante el parón, nos hemos centrado en colaborar con Honda para reducir las vibraciones de la unidad de potencia en el chasis; ese trabajo ha dado sus frutos y este fin de semana hemos dado un importante paso adelante en cuanto a fiabilidad".

"Aunque eso es positivo, está claro que aún nos queda mucho por hacer juntos para mejorar nuestro ritmo y sacar todo el potencial de este paquete", explica el ingeniero de la escudería de Silverstone.

Fernando fue decimoquinto y Lance Stroll, decimoséptimo. Pudieron luchar contra los dos Cadillac. Eso es a lo que puede aspirar ahora Aston Martin.

¿Cuándo llegarán las mejoras?

Dijo Alonso durante el fin de semana que habrá que esperar a las actualizaciones. Y mucho. Incluso hasta después del parón veraniego: "Después del verano. Espero que después del verano, pero no antes de la carrera 14".

"Será un ejercicio de mantener la calma. El 17º está un segundo delante así que seguimos bastante lejos. La fiabilidad y las vibraciones han mejorado mucho y eso es lo más positivo del fin de semana. Hemos resuelto esa tarea porque el coche se comporta normal ahora", explicó el bicampeón de la Fórmula 1 el sábado.