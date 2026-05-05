El análisis que hace Pérez sobre el pilotaje de Fernando Alonso: "Algo planea..."

Los pilotos de Cadillac y de Aston Martin volvieron a protagonizar una batalla muy intensa en el Gran Premio de Miami.

Fernando Alonso y Sergio Pérez se están acostumbrando a luchar entre ellos en la parte de atrás de la parrilla. Los Aston Martin y los Cadillac no están para otra cosa. Y ellos lo están disfrutando.

Después del Gran Premio de Miami, ante los medios, Checo habló de esa batalla que duró varias vueltas: "Muy divertida esta pelea con Fernando".

"Siempre es un piloto que tiene un gran 'racecraft' (habilidad en carrera). Es súper agresivo, súper inteligente… sabes que cuando se aleja algo está planeando y cuando se acerca igual, todos sus movimientos son siempre pensados, entonces siempre es una gran pelea y aparte es un piloto súper limpio", dice en palabras que recoge 'Motorsport'.

Cadillac, en su estreno en la Fórmula 1, lo está pasando mal con el rendimiento. Pero ha encontrado un rival inesperado, Aston Martin: "Nos lo estamos pasando bien luchando con Fernando".

El piloto español quedó por delante de Checo. También Lance Stroll por delante de Valtteri Bottas. Ganaron, esta vez, los Aston Martin.

Y ninguno de los dos equipos mejorará en el corto plazo. Alonso ya dijo que hasta el parón veraniego no llegarían mejoras. Y en el caso del equipo Cadillac utilizarán este 2026 para aprender al máximo y ya poder progresar en el futuro.