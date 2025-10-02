Un piloto de Aston Martin desvela los secretos del trabajo de Adrian Newey: "No habla con nadie..."

Felipe Drugovich, piloto probador de Aston Martin, dice que Newey no está contando a nadie cómo va el desarrollo del coche para la temporada que viene.

Sin casi descanso, encerrado en su despacho dibujando. Así es el trabajo de Adrian Newey en Aston Martin. Ya prepara los diseños del coche del nuevo reglamento, ese con el que Fernando Alonso quiere ser campeón para retirarse por todo lo alto de la Fórmula 1. Y en la fábrica de Silverstone alucinan.

Ha contado Felipe Drugovich, piloto probador, en 'Daily Express' que Newey no le cuenta a nadie qué está haciendo.

"Adrian Newey no se habla con nadie y nadie sabe lo que hace", dice el que será piloto de Fórmula E el curso que viene.

Su concentración es total y quiere tener listo cuanto antes todos esos detalles para llegar a las lagunas que les permita el reglamento: "Está muy concentrado en lo que hace. Y por eso, espero que Aston Martin tenga un gran desempeño en 2026".

En apenas unos meses arrancará ya la temporada de la nueva reglamentación de la Fórmula 1. Esa en la que Aston Martin ha puesto toda su confianza en Newey.

Y Alonso ya lo dijo: si el coche es competitivo y puede luchar por el campeonato, este será su último año en la competición. Si no es así, seguirá al menos una temporada más, hasta 2027.