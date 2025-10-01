Red Bull podría recuperar a uno de sus viejos pilotos para ser compañero de Verstappen en 2026

Según informa 'Motorsport' este miércoles, Red Bull querría volver a fichar a Alex Albon para ser compañero de Max Verstappen el curso que viene.

Red Bull sigue haciendo casting para su segundo asiento. Con Max Verstappen ya confirmado, el asiento de Yuki Tsunoda está vacante. Aunque no han confirmado la marcha del japonés, mucho tendrá que mejorar sus resultados para convencer a Helmut Marko en las carreras que quedan.

Lo natural sería que Isack Hadjar, que está brillando en Racing Bulls, se quede con ese asiento. Pero la historia podría cambiar.

Ha informado 'Motorsport' en la previa del Gran Premio de Singapur que Red Bull quiere fichar a Alex Albon, piloto que ya en su momento despidieron.

Las primeras conversaciones ya se habrían producido para convencerle para 2026, cuando entre en vigor el nuevo reglamento de la Fórmula 1.

El accionariado tailandés está insistiendo en el fichaje de su compatriota. Y Chalerm Yoovidhya, accionista tailandés del equipo, estaría dispuesto a pagar la cláusula.

A finales de la temporada 2020 Red Bull decidió prescindir de Albon y colocar en su lugar a Sergio Pérez. Ahora, cinco años después, podría volver a tomar su puesto de nuevo junto a Max Verstappen.