Fernando Alonso desvela el motivo por el que su etapa en Aston Martin no es la peor de su carrera

El piloto ha calificado este campeonato como "decepcionante" debido a las expectativas que tenía todo el equipo puestas en el rendimiento del AMR26. A pesar de ello, afrontan Hungría con ilusión.

Fernando Alonso está atravesando una de las peores etapas de su carrera como piloto de Fórmula 1. Al comienzo de este campeonato, el bicampeón del mundo contaba con tener opciones de poder pelear por el título debido a la incorporación de Adrian Newey al equipo, el nuevo reglamento y la asociación con Honda.

Sin embargo, desde los test de pretemporada, la situación de Aston Martin se ha puesto a contracorriente. Fallos en el motor, escasa manejabilidad del AMR26 y un chasis que ha dejado mucho que desear han sido los principales inconvenientes de los británicos.

"Han sido difíciles. Teníamos muchas esperanzas puestas en este reglamento, en la llegada de Adrian Newey al equipo, en Honda y en todo el proyecto. Las expectativas eran muy altas y no las cumplimos. No fue duro, simplemente fue decepcionante ver el coche en Barcelona un viernes", resume el piloto español sobre los últimos seis meses, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

A pesar de ello, el propio Alonso ha confesado que este año no está siendo su peor experiencia en la F1. En concreto, el asturiano ha asegurado que la posibilidad de remontar la situación del equipo a partir del GP de Hungría ha cambiado su forma de ver la temporada.

"Todo el equipo lo asumió como un desafío. Todos quieren hacerlo posible y esperamos que Budapest sea el primer paso hacia ese rendimiento", añade Fernando, mostrando su ilusión por ver las mejoras de Aston Martin en Hungaroring.

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