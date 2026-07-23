"Me quedo con Medvedev": un mítico entrenador elige a Daniil por delante de Carlos Alcaraz

Patrick Mouratoglou, exentrenador de Serena Williams, ha afirmado que el revés del ruso mejora al del murciano.

Mientras se agotan los últimos torneos ATP en tierra batida antes de que arranque la gira en pista dura, Patrick Mouratoglou ha subido un llamativo vídeo a su Instagram.

En el mismo se somete a un llamativo cuestionario para elegir el mejor revés del circuito... y arrancó fuerte.

¿Daniil Medvedev o Carlos Alcaraz? "Es un buen comienzo. Vale, me quedo con Medvedev", replicó el exentrenador de Serena Williams.

El francés también se decantó por el moscovita al compararle con Learner Tien, Karen Khachanov, Alex de Miñaur, Flavio Cobolli o Joao Fonseca.

Eso sí, todo cambió cuando llegó el momento de comparar el revés a dos manos de Daniil con el de Novak Djokovic: "Si llegas al GOAT, se acabó".

Medvedev, campeón del US Open 2021, es séptimo en el ranking ATP y venció a Alcaraz en las semifinales de Indian Wells de esta temporada, aunque en los cuatro enfrentamientos anteriores frente al murciano claudicó.