¿Hay que preocuparse por la lesión de Carlos Alcaraz? Atención a lo que apunta Roddick

El exnúmero 1 del mundo ha reflexionado sobre por qué el murciano llevaba una protección en su muñeca derecha durante la final del Mundial.

Durante la final del Mundial de este domingo entre España y Argentina llamó la atención ver a Carlos Alcaraz con una protección en la muñeca derecha en la que se lesionó el pasado 15 de abril en el Conde de Godó.

Desde entonces, el ahora número 3 del mundo no ha vuelto a jugar y su retorno, a pesar de que se prevé en Cincinnati, no está confirmado.

Sobre su lesión y la imagen que dejó ha reflexionado Andy Roddick en el podcast 'Served': "Pensé: 'Oh, Dios mío, eso no es bueno'. Pero si yo fuera él, si estás rodeado de mucha gente y has tenido una lesión en la muñeca, tendría al 100% algún tipo de señal que dijera: 'No vengas a estrecharme la mano'. Quizá solo sea eso".

El exnúmero 1 entiende perfectamente la preocupación: "Si estoy en el Mundial y voy a estrechar 250 manos, y aparece alguien que ha tomado unas copas y viene hacia mí… lo entiendo".

Es por ello que comprende que no esté teniendo prisa en volver: "Lo que queremos es que vuelva a estar en la pelea, pero pragmáticamente pienso: tómate tu tiempo, tienes un largo camino por delante".

"No parece que esté forzando algo ni anunciando una fecha en la que pienses: '¿Seguro que estás preparado?'. Con protección o sin ella, yo llevaría algo aunque estuviera prácticamente bien. Todos vamos a tener los ojos puestos en esa muñeca hasta que le veamos salir y golpear la pelota con fuerza", ha zanjado.