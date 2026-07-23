Ábalos denuncia ante Marlaska un vis a vis frustrado con su novia Andrea en la cárcel de Soto del Real

¿Qué ha pasado? La pareja del exministro no pudo acudir a la cita tras el "marcaje" de un perro policía, especializado en detectar sustancias prohibidas en prisión. Ante esto, no se permitió su acceso y el encuentro entre ambos se canceló.

José Luis Ábalos, exministro del Gobierno de Pedro Sánchez, ha denunciado ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, posibles represalias en la prisión de Soto del Real. La denuncia se centra en la negativa de acceso a su pareja, Andrea de la Torre, para un vis a vis, pese a que la visita estaba autorizada. Según Ábalos, el acceso fue denegado debido al marcaje de un perro detector, sin ofrecer alternativas como un cacheo. La defensa argumenta que el marcaje no es suficiente prueba para impedir la visita y que se han vulnerado los derechos del detenido. Además, señalan una posible relación con la reciente difusión de una entrevista de su hijo en los medios.

José Luis Ábalos, exministro del Gobierno de Pedro Sánchez y también exsecretario de organización del PSOE, ha denunciado ante Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, posibles "represalias" contra él en el centro penitenciario de Soto del Real. El motivo del escrito es que no se permitió el acceso de su pareja, Andrea de la Torre, para un vis a vis.

Según expone en el texto, que también va dirigido al juez de Vigilancia Penitenciaria, la visita programada para el 20 de julio estaba autorizada y programada, pero al llegar su pareja se le negó el acceso al haber "un perro detector empleado por el servicio de seguridad realizando un marcaje sobre ella".

"Como consecuencia exclusiva de ese marcaje, se impidió la celebración de la comunicación", exponen, poniendo el foco en que "no consta que se ofreciera a la visitante la práctica de un cacheo en los términos legalmente previstos, ni que se realizara registro, requisa o cualquier otra diligencia dirigida a confirmar la existencia de un objeto o sustancia prohibidos".

Añaden que "no se verificó la existencia real de un impedimento para el encuentro" y habla de que todo se denegó por el "indicio del animal sin acreditación posterior".

El texto incide en que "la norma no contempla el marcaje de un perro detector como causa autónoma y suficiente para denegar el vis a vis": "Es solo un indicio, no una prueba. La reacción de un animal detector constituye una señal de sospecha que habilita a practicar una diligencia de verificación, pero no acredita por sí sola la tenencia de sustancia y objeto prohibido ni, por tanto, la existencia de un impedimento real para la comunicación".

La defensa de Ábalos, en ese sentido, explica que hay una falta de motivación y de proporcionalidad por parte de la prisión con los perros. A su juicio, "existían alternativas menos lesivas y eficaces como el cacheo".

El marcaje canino

En ese sentido, si uno de estos perros hace un marcaje porque huele o detecta algo prohibido significa que esa visita tiene algo con lo que no se le permite el paso. El marcaje es una técnica con la que el perro, sin morder, rascar o romper, señala con la nariz el foco donde se detecta esa sustancia.

Por su parte, la defensa de Ábalos ha pedido al juzgado que declare que al denegar este vis a vis se han vulnerado los derechos del detenido. También le han recordado al ministro esa "proximidad temporal" con la difusión en los medios "de una entrevista grabada" por Víctor Ábalos, su hijo, por la situación que vive el exministro.

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