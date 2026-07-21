Un exjefe de F1 duda del potencial de las mejoras de Aston Martin: "Lo máximo que pueden hacer es..."

Guenther Steiner, exdirectivo de Haas, ha mostrado su parecer sobre las mejoras de la escudería británica y el posible futuro de los de Silverstone en 2026.

Aston Martin afronta una etapa clave en la Fórmula 1. Este domingo 26 de julio, la escudería británica disputará el GP de Hungría, en donde ya podrán incluir las ansiadas mejoras que tanto llevan esperando. A pesar de que se desconoce el alcance de las incorporaciones, las expectativas están por las nubes.

Sin embargo, un exjefe de la F1 ha rebajado la ilusión a los de Silverstone, asegurando que el escenario más realista al que podrían llegar con dichas mejoras sería igualar el rendimiento de otro equipo con dificultades como es Williams. "Creo que lo máximo que pueden hacer es alcanzar a Williams, pero ya es un gran paso", ha comentado Guenther Steiner, exdirectivo de Haas, en el podcast 'The Red Flags Podcast'.

"Eso supone recorrer la mitad del camino hasta los equipos de cabeza. Cualquier cosa por encima de eso sería casi un milagro", ha añadido Steiner, asegurando que un gran avance de la escudería británica rozaría la categoría de "milagro".

A su vez, el exjefe de Haas ha dudado de la capacidad del equipo para lograr una mejora a gran escala que le dé la oportunidad de pelear por los puestos de arriba. "Si piensas que ahora están a unos dos segundos y medio de los líderes, ¿cómo van a recuperar esos dos segundos y medio en unos pocos meses?", se pregunta.

Por último, Steiner ha recalcado el tiempo que han tenido para desarrollar y trabajar en las mejoras, y ha concluido con las siguientes palabras: "Han tenido cuatro meses para diseñar y fabricar estas piezas. Si consiguen hacerlo, con la siguiente mejora serán campeones del mundo".

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