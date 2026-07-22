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"Yo también llegué"

Atención a la razón por la que a Djokovic le "duele" jugar contra Carlos Alcaraz y Sinner

El ganador de 24 Grand Slams siente estar jugando contra su yo "de hace 10 y 15 años".

Jannik Sinner, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz Jannik Sinner, Novak Djokovic y Carlos AlcarazGetty

Dos semanas después de caer en semifinales de Wimbledon contra Jannik Sinner en tres mangas, Novak Djokovic ha concedido una entrevista a 'TNT Sports' en la que reflexiona sobre cómo es competir contra el italiano y Carlos Alcaraz.

De hecho, el serbio reconoce que le "duele" enfrentarse a ambos ya que se ve reflejado en ellos cuando comenzó su reinado en el circuito.

"Yo también llegué, diferente. Éramos tres, todos diferentes. Y ahora que Alcaraz y Sinner son la fuerza dominante en el tenis, estos dos me recuerdan mucho a mí mismo", ha arrancado.

"Me digo 'estoy jugando contra mi yo de hace 10 y 15 años', y me duele sentir eso en la pista. O sea, sé cómo descifrar el código, ¿pero podré hacerlo?", ha añadido.

Sin embargo, el ganador de 24 Grand Slams ve esta nueva rivalidad como una motivación ante un 2027 que puede ser su último año en activo.

"Se trata de encontrar siempre nuevas formas de motivarse, de inspirarse para ser mejor, y las rivalidades son buenas. Son importantes. Así que siempre hay que encontrar a alguien entre el público o en la cancha que te impulse a superarte", ha zanjado.

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