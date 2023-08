El circuito de Zandvoort ha dejado muchas cosas claras de cara a lo que resta de temporada. Aston Martin y Fernando Alonso han vuelto a reencontrarse con la senda del podio, Red Bull y Max Verstappen continúan intratables y, por el contrario, Ferrari se mantiene en sus horas más bajas de la temporada.

El Gran Premio de los Países Bajos, pese a ser la carrera con más adelantamientos de la historia de la competición, no ha sido la carrera más sencilla ni para Carlos Sainz ni para Charles Leclerc.

El monegasco no pudo finalizar la prueba después de haber sufrido daños considerables en su coche. Carlos Sainz, por su parte, tan solo pudo ser quinto a pesar de las grandes posibilidades que ofrecía la carrera.

No obstante, si bien es cierto que quizá el resultado no era el esperado para los de Maranello, la actuación de Sainz ha sido difícilmente mejorable. El madrileño ha cuajado una de sus carreras más completas de la temporada y, por ello, está satisfecho.

Una quinta posición que, aunque para muchos críticos no es suficiente, dentro del 'paddock' se ve como un éxito. Es el caso de, entre otros, Fernando Alonso. El hombre de Aston Martin aprovechó, una vez finalizada la carrera, para destacar el "mérito" que tiene lo logrado por Carlos.

"Tiene un mérito brutal porque en carreras o clasificaciones de condiciones cambiantes sigue sin cometer un error. Tiene margen para no fallar, seguro, margen más que suficiente. Pero tiene mucho mérito no fallar y el tío está bordando la temporada", asegura el asturiano a través de unas declaraciones recogidas por 'AS'.