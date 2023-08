Fernando Alonso batió varios récordsen Zandvoort, y también volvió a marcar el mejor crono en una carrera. Desde que regresase 'El Gran Circo', ni siquiera se había acercado a los mejores tiempos, pero en los Países Bajos, su Aston Martin 'superó' a los Red Bull.

Hay que remontarse hasta el 30 de julio de 2017 para ver la anterior vuelta rápida del bicampeón del mundo en la Fórmula 1. Fue en el Gran Premio de Hungría, con el McLaren Honda.

A sus 42 años, logró un tiempo de 1:13,827 después de su parada en boxes, en la que Aston Martin falló cambiando la rueda delantera izquierda, pero Alonso lo remedió volando sobre la pista. Poco después adelantó a Carlos Sainzy cocinaba su podio número 105.

Con la vuelta rápida, el asturiano también pasó a la historia convirtiéndose en el piloto con el mayor lapso de tiempo en hacerlo entre su primera (GP Canadá 2003) y la última (GP Países Bajos 2023).

A mighty lap from @alo_oficial 👏

The Spaniard took his first @DHL_Motorsports Fastest Lap of the season at Zandvoort ⏱️ >>https://t.co/sOAsD9HZK8#DutchGP#MomentsThatDeliverpic.twitter.com/9MLHFtvLkh