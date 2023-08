Fernando Alonso está cuajando una de sus mejores temporadas en la Fórmula 1. Y es que, si bien es cierto que el Red Bull está muy lejos en cuanto a las prestaciones del monoplaza, gracias al paso adelante de Aston Martin el español está viviendo una segunda juventud.

A sus 42 años de edad, el piloto ovetense cuenta ya con siete podios en esta temporada y, aunque el rendimiento de su Aston Martin está lejos de sus rivales, se mantiene en tercera posición en el Mundial de Pilotos y ya está al acecho de 'Checo' Pérez.

Además, por si fuera poco, Fernando Alonso es el único piloto que ha estado en todas las ocasiones en la Q3, por encima de Verstappen o de Hamilton. Aún así, pese a que los sábados está a un gran nivel, su verdadero poder reside en los domingos.

Salvando en Gran Premio de Hungría, Fernando Alonso ha mejorado su posición de salida en todas y cada una de las carreras que se han disputado este año. Un dato que refleja la facilidad que tiene el piloto asturiano para adelantar y superar a sus rivales.

Asimismo, Fernando ha logrado subirse al podio en siete ocasiones, tres de ellas en segunda posición, y con tres podios, además, desde más allá de la tercera posición en la salida (dos desde la quinta posición y una desde la cuarta).

Por todo ello, los rivales nunca pueden pasar por alto el 'factor Alonso' en la salida de un Gran Premio. Y es que el más claro ejemplo ha sucedido este mismo fin de semana donde, en un circuito en el que adelantar no es fácil, el español adelantó a Albon y a Russell en las primeras curvas de la carrera.

Another Alonso start to add to his highlights reel 🔥🤩#DutchGP@AstonMartinF1pic.twitter.com/qBAiT0GJWt