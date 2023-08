Red Bull se mantiene intratable en la Fórmula 1 y, tras el Gran Premio de los Países Bajos, continúan su pleno de victorias en este 2023. Sin embargo, si la marca austriaca está como está, es en gran parte gracias al nivel de Max Verstappen.

Y es que el piloto neerlandés suma ya nueve victorias consecutivas y, de no existir tanta superioridad, la ventaja de Red Bull no sería tan amplia. No obstante, la realidad de su compañero, 'Checo' Pérez, es bien distinta.

El mexicano, si bien es cierto que se mantiene en segunda posición en el Mundial de Pilotos, se encuentra muy lejos del bicampeón del mundo, tanto en clasificación como en carrera, algo por lo que se ha cuestionado su futuro en la marca de las bebidas energéticas.

Sin embargo, Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, ha querido calmar los rumores sobre el futuro de Pérez a través de unas declaraciones recogidas por 'Motorsport' tras el Gran Premio de los Países Bajos, argumentando que tienen un "acuerdo" con él.

"La situación de Checo para el año que viene está clara: es un piloto de Red Bull, tenemos un acuerdo con él. Independientemente de los acuerdos, estamos contentos con el trabajo que está haciendo. Visteis su pilotaje hoy, tuvo mala suerte con el limitador de velocidad del 'pit-lane', afirma el mandamás británico.

Además, Horner también le defiende de las críticas: "Es segundo en el campeonato del mundo, es el único piloto, sin contar a Max, que ha ganado algunos grandes premios este año. Es fácil machacarle cuando el barómetro está tan alto en el otro lado (del garaje), pero será nuestro piloto en 2024".

Y es que realmente no le falta razón al director de la marca austriaca pues, como él mismo dice, "Max está en un momento de su carrera en el que es intocable": "No creo que haya ningún piloto en la parrilla que sea capaz de lograr lo que él está haciendo en ese coche".

"Tienes que mirar el rendimiento en la hoja de tiempos y en la hoja de resultados. Si Max no hubiera estado allí, Checo habría ganado otras cuatro o cinco carreras. Así que está haciendo su trabajo", concluye Horner.