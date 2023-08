Fernando Alonso se quedó a tan solo tres segundos de conseguir la tan ansiada victoria 33 en Fórmula 1. Tras una espectacular salida y una magnífica gestión de carrera a pesar de la lluvia que asolaba el circuito de Zandvoort, el bicampeón del mundo de F1 mantuvo sus opciones intactas hasta el final.

A falta de cinco vueltas para el término del Gran Premio de Países Bajos, tras la bandera roja, el asturiano se situaba segundo en la resalida detrás de Max Verstappen.

Dos vueltas detrás del 'safety car' y cinco de 'minicarrera' iban a decidir el fin de semana en terreno neerlandés... y Alonso tenía el colmillo afilado.

Intimidó a Verstappen, lo intentó por dentro, trató de no perder el rebufo... pero finalmente el Red Bull se escapó mientras Fernando aguantaba a 'Checo' Pérez.

Eso sí, perfectamente pudo ser el momento de la temporada en el que más ha sufrido 'Mad Max', tal y como destilan sus declaraciones poscarrera sobre esos giros finales.

"En las primeras vueltas con 'slicks' fue estresante, no sabes cuánto agarre hay. No fue fácil. La resalida final con seis vueltas por delante... sabía que mi primera vuelta no estaba siendo la mejor en cuanto a calentamiento de neumáticos así que sabía que tendría que defenderme", arrancó Verstappen.

"Fernando apretaba, le veía en los retrovisores, pero cuando los neumáticos entraron en temperatura fue más fácil", añadió.

Al final, nueva victoria de un Verstappen que iguala el récord de Sebastian Vettel y se mete su tercera corona en el bolsillo. Alonso, por su parte, se sitúa a 33 puntos de 'Checo' Pérez. ¿Logrará superar al mexicano en la segunda mitad de temporada?