Adiós playa, hola rutina: el puente de agosto acaba para muchos con la 'temida' operación retorno y la vuelta al trabajo

¿En qué te afecta? Llega el momento en que muchos cambian las sombrillas por los ordenadores y la vuelta a la oficina. A poner el despertador, a madrugar y a tomar el café en un regreso que puede ser duro.

Termina el puente de agosto... y también las vacaciones para muchos. Es 17 de agosto. Domingo. Es el día señalado en rojo por no pocos millones de españoles como el que toca volver. Como el día de la llamada 'operación retorno'. El del regreso a casa. Y sí, también el de la vuelta a la rutina.

La vuelta al trabajo. A la oficina. A cambiar las sillas de playa y las sombrillas por los ordenadores, los emails y los mensajes laborales. Tal es el temor a este momento que hay quien ya siente el miedo, el final, antes de que toque regresar. "Tres días antes ya vas notando que se termina", cuenta una persona.

Y es que no es fácil. Porque el regreso supone volver a abrir agendas y cerrar las maletas. El despertador, de nuevo, en funcionamiento. Sí, el objeto que suena cuando llega una hora determinada para despertarse. El que no se suele poner en vacaciones y el que, como cuentan, poco echan "de menos.

Pero es lo que toca. Toca decir adiós, o hasta luego, al descanso y a los paseos por la playa. A los bailes en el chiringuito. A vivir con relajación casi total y pensar ya en el regreso. En planificar una vuelta que se hace cuesta arriba. "Sufriendo mucho. Esto es muy malo", relatan los que deben volver de vacaciones.

Ahora, de nuevo a la rutina. Al estrés que supone ver tantos correos acumulados. A las reuniones y también a esos atascos que hacen que la tensión esté ya antes incluso de llegar al puesto de trabajo.

Porque todo principio tiene un final. La época estival tiene un comienzo y también ese día que termina por llegar. De nuevo, a madrugar, a tomar el café, a trabajar... y a contar los días que quedan para las próximas vacaciones.