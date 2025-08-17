Rosa, la abuela 'influencer' que cumplirá su gran sueño con 85 años: viajar a Japón

El contexto La vitalidad de esta mujer la ha llevado a apuntarse a clases de japonés en una aventura en la que le acompañará su nieto Christian. Juntos se han hecho muy conocidos en redes sociales, donde suman más de 10 millones de seguidores.

Rosa Vallejo está a punto de cumplir su gran sueño... a sus 85 años. Esta mujer de raíces andaluzas comenzó su carrera en redes sociales hace 13 años gracias a su nieto. "Me lió, me lió", reconoce la mujer a laSexta, que poco a poco fue acaparando el protagonismo de los seguidores de su hijo.

"En los vídeos salía yo, pero como la gente reaccionaba muy bien se quedó de actriz y yo de guionista", nos cuenta Christian Morales, su nieto. Rosa ha hecho reír a miles de personas y ha montado algún jaleo de tanto en cuanto.

Ahora, en su travesía japonesa ambos irán juntos. "Quiero un viaje que sea el viaje con mi abuela", celebra Christian, mientras su abuela se atreve con el sushi y las gyozas. Poniéndose su kimono, cuenta a laSexta cómo pasará las 17 horas de vuelo que tiene por delante: "Sentada, tumbada o estirada".

Antes de viajar a Japón, nos regala un último consejo: "Vivir la vida". Porque lo más importante de la vida es reír y poder cumplir nuestros sueños.