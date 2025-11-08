Insultos que arruinan partidos: el racismo, constantemente presente en los campos de fútbol

El contexto Jugadores como Lamine Yamal o Vinicius Junior son increpados constantemente en los encuentros que disputan debido a su color de piel o su origen.

El racismo sigue presente en los campos de fútbol, manifestándose en insultos hacia jugadores por su origen o color de piel, como lo demuestran los datos del Observatorio Español para el Racismo y la Xenofobia. En 2024, los futbolistas sufrieron el 4% del racismo total en redes sociales. Jugadores como Lamine Yamal y Vinicius Junior son víctimas frecuentes de discursos de odio, tanto en estadios como en redes, donde reciben comentarios racistas. Sin embargo, estos deportistas no se quedan callados y responden públicamente, denunciando el racismo que enfrentan. Iñaki Williams también se pronuncia contra el racismo, destacando su lucha en un contexto donde la ultraderecha parece ganar terreno. Estos jugadores utilizan su influencia para visibilizar y combatir el odio que afecta a personas vulnerables, como africanos, migrantes y menores no acompañados, un problema que se refleja en discursos políticos y situaciones violentas, como en Torre-Pacheco.

Detrás de muchos de los insultos en los campos de fútbol está el racismo. Por el origen de los jugadores o por su color de piel, algo que los datos demuestran. Según el Observatorio Español para el Racismo y la Xenofobia, en 2024, los futbolistas sufrieron el 4% del racismo total en redes sociales.

Y eso es algo que une a clubes rivales y a sus jugadores. Como Lamine Yamal y Vinicius Junior, dos de las mayores víctimas de los discursos de odio en España. No solo por los cánticos que se ven obligados a escuchar cada vez que llegan a un campo de fútbol, como "Eres un mono, Vinicius eres un mono" o "Lamine Yamal, cómete el jamón".

También por todos esos comentarios que, en redes sociales, se plasman día tras día contra ellos. "A casa Lamine Yamal moro de mierda", "Yamal moro muerto", "Que soplapollas es Monicius tio. Que alguien le parta la pierna al mono salvaje de mierda" o "A chuparla monicius".

Y contra toda esa escoria, los deportistas no se quedan callados y responden. "¿Tú has visto a un negro gritarle por la calle a alguien: ¡blanco!? No, ¿por qué? Porque tenemos dos dedos de frente", afirma el jugador culé. "Eso no pasa solo en el campo, no pasa solo en España, pasa en todos los lados", apunta el extremo madridista.

Otro de los que sufre ese racismo en el campo y lleva por bandera la lucha contra ello es Iñaki Williams: "Parece que está de moda la ultraderecha. Los que tenemos voz intentaremos seguir tirando barreras".

Ellos utilizan su posición para denunciar lo que sufren miles de personas. El racismo en redes sociales se ceba contra los más vulnerables: personas africanas, migrantes y menores no acompañados. Un odio que se replica en los discursos políticos y que acaba saltando a la calle, como ocurrió este verano en Torre-Pacheco.

