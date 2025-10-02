Fernando Alonso da las claves para poder luchar por un podio en lo que queda de 2025

El piloto asturiano cree que además de un fin de semana competitivo, también necesitan que pasen muchas cosas caóticas por delante.

El Aston Martin no está para grandes fiestas en estos tiempos. Aunque depende del circuito, claro. En Singapur, este fin de semana, podrían tener una buena oportunidad de sumar puntos. Así lo ha dicho Fernando Alonso, que espera poder ser competitivo para darse una alegría.

También le han preguntado por la posibilidad de hacer podio, pero para eso ahora mismo no sirve con que el coche funcione. "Necesitamos un fin de semana competitivo como lo fue Mónaco, Zandvoort o Hungría. Allí éramos quintos o sextos. Luego necesitamos que alguno de los coches top tenga un choque cuando estén delante de nosotros o que no clasifiquen por delante", ha dicho Fernando en 'AS'.

Porque los podios inesperados así se han dado esta temporada... salvo el de Carlos Sainz: "Es lo que pasó, no creo que los coches de la zona media estuvieran en el podio en carreras normales".

"El podio de Nico Hulkenberg fue mágico, un pilotaje increíble, pero la lluvia y el coche de seguridad fueron factores importantes. Y probablemente sucedió lo mismo en los otros casos. Estamos relajados. Cuando estamos en un fin de semana competitivo no tenemos suerte, y cuando no somos competitivos, nada se mueve por delante. Venimos de dos grandes premios difíciles en Monza y Bakú siendo los últimos, o casi los últimos en cuanto a prestaciones", dice el piloto asturiano.

Asume que lograr un podio está "lejos", pero que sí aspiran a sumar dobles puntos este fin de semana: "Está lejos ahora, pero necesitamos un par de carreras como Zandvoort o Budapest sumando puntos con los dos coches".

"Por méritos propios, no lo hemos hecho lo suficientemente bien como para ser quintos, sextos o incluso séptimos", dice para cerrar en la previa de uno de los grandes premios más intensos del calendario.