La Fórmula 1 se prepara para vivir una posible auténtica revolución en cuanto a fichajes y movimientos. A pesar de que la temporada 2020 no ha empezado, y que no habrá cambios de reglamentación para 2021, si Sebastian Vettel no acepta la oferta de Ferrari podría ocasionar un baile como pocas veces antes que podría afectar a Fernando Alonso.

El más evidente es un posible regreso a Maranello. El asturiano ha lanzado algún que otro guiño a la 'Scuderia', a la que recuerda con un gran cariño y con la que tiene la espinita de no haber podido ganar un Mundial.

A diferencia de Seb, Fernando sí peleó hasta la última carrera el título, algo que hizo en 2010 y en 2012. Una nueva tentativa con Ferrari podría hacer de Alonso un piloto tricampeón del mundo.

Si Hamilton va a Ferrari... ¿a Mercedes quién?

Si Ferrari eligiese a, por ejemplo, Lewis Hamilton, lo que quedaría es un asiento en Mercedes que podría ser también para Sebastian Vettel. Los alemanes no tienen un piloto germano desde los tiempos de Rosberg, aunque incluso si el británico sigue Seb podría ocupar el puesto de Valtteri Bottas. El finlandés también acaba contrato.

Eso sí, Toto Wolff ya tuvo a Fernando Alonso en el radar cuando Rosberg se marchó, y el principal 'problema' que hubo en aquel entonces fue Lewis Hamilton. De firmar por Ferrari, no habría dos gallos en el mismo corral en la marca de la estrella.

Sainz, la opción A si Vettel no renueva

Ferrari, por si no puede 'pescar' en Mercedes, ha puesto sus miras en Carlos Sainz para ocupar, si es que se va, el puesto de Sebastian Vettel. El madrileño es la opción 1 de la 'Scuderia', lo que dejaría una silla en Woking con un monoplaza motorizado por la marca alemana.

¿Volvería Alonso a McLaren? En Woking apuntan a Ricciardo, y muchos a un intercambio Vettel - Sainz. De ser Daniel el elegido por los naranjas, se abriría la opción a que Fernando regresase a Renault, aunque no es una opción que garantice victorias al menos a corto plazo.

La opción de que todo cambie tan radicalmente en 2021, para que los galos estén arriba, es muy improbable. Cosa distinta sería con un cambio de reglas. Mercedes, en 2013, estaba para ganar carreras pero no seis Mundiales seguidos, algo que sí logró gracias a la era híbrida.

¿Alonso a Renault como Schumacher a Mercedes en 2010?

Con todo, el nombre de Fernando Alonso conlleva consigo también un caché económico que en Renault podrían no pagar, y de nuevo está el tema de, si regresa, con qué intención sería: si para ganar o si para disfrutar al volante.

Lo primero, solo lo puede hacer en estos instantes en Mercedes, Ferrari y Red Bull. La política de cantera de los austriacos convierte en complicada la llegada de Fernando, además de que estando Max Verstappen es más que complicado que quieran a otra estrella del volante.

Sin embargo, la ausencia de un compañero top para Mad Max está lastrando a Red Bull en lo referente al Mundial de constructores en su lucha con Ferrari. Aunque estando Honda... prácticamente imposible sería que Fernando Alonso pilotase un monoplaza de las bebidas energéticas.

Si es la segunda opción, la de disfrutar al volante, fichar por Renault sí podría ser una opción. Michael Schumacher, tras su adiós a Ferrari, volvió a la F1 para subirse a una recién nacida Mercedes, que ocupó el puesto de Brawn GP. Las opciones de ganar no eran muchas, pero disfrutó de tres cursos en 'su' competición.

Sin F1... ¿a la resistencia?

De momento, Fernando Alonso está dejando de aparecer en las quinielas para la Fórmula 1... aunque la encuesta que realizó en Twitter a sus seguidores dejó claro qué era lo que más se esperaba que hiciera en el futuro. El WEC, la opción menos votada, podría ser el futuro del bicampeón.

La llegada de los 'hypercars' es atrayente para él, y ya ha dicho que la Indy, en una temporada completa, no será su opción para 2021. Con el baile de pilotos que habrá en la F1, de rechazar Vettel la oferta de Ferrari, el nombre de Fernando Alonso puede estar sobre la mesa de varios equipos. Algunos, ganadores.