ADMITE QUE FUE SU COMPAÑERO MÁS DURO EN LA F1

Felipe Massa ha reconocido que Fernando Alonso fue su compañero de equipo más duro. El brasileño insiste en que el asturiano cambió "todo a su favor" en la etapa en la que ambos coincidieron en Ferrari, con el ya famoso 'Fernando is faster than you'.

- Felipe Massa habla del poder de Fernando Alonso en Ferrari: "Tuve que lidiar con una situación complicada"

- El 'dardito' de Felipe Massa para Fernando Alonso: "En Ferrari todo estaba a su favor"

¿El futuro de Fernando Alonso en la Fórmula E? Felipe Massa así lo cree