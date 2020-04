Sebastian Vettel es uno de esos pilotos que tiene muchas papeletas de cambiar de aires en 2021. El alemán termina contrato este año con Ferrari y, con cero carreras disputadas por el coronavirus en un Mundial paralizado, la renovación presentada por la 'Scuderia' parece no haber convencido al teutón. Así pues, las puertas de salida de Maranello están abiertas para él.

Y las de entrada a otro equipo también. Mucho se está especulando con la opción McLaren, en caso de que Carlos Sainz ponga rumbo a Italia. Incluso Daniel Ricciardo podría dejar Renault para fichar por Ferrari. Fernando Alonso tampoco es una opción descartada. Sin embargo, el expiloto suizo Marc Surer ha apuntado otra opción para Seb.

La opción de fichar por Mercedes. Y no como recambio de Lewis Hamilton, sino como compañero del de momento hexacampeón del mundo en sustitución de un Valtteri Bottas que, como el inglés, también termina contrato este año.

"¿Por qué no Mercedes?"

"¿Por qué no Mercedes? No sabes si Lewis le querría como compañero de equipo pero sería algo realmente sorprendente. Además tendrían de nuevo a un piloto alemán", dice Surer en declaraciones para 'Speedweek'.

Donde no cree que termine es en McLaren, si es que quiere ser campeón del mundo: "Si busca otro Mundial no se irá a McLaren. Es un proyecto al que dar tiempo, y más con el retraso de cambio de normativa. Mejorarán con Mercedes, pero no para luchar por el Mundial el próximo año".

Sobre Hamilton, lo tiene claro: "Ferrari sería la culminación a su gran gran carrera. Sin embargo, no creo que tenga que irse, ya ha ganado títulos con dos equipos diferentes".

Al menos diez Mundiales en un mismo equipo

Sin duda un Mercedes 2021 con Lewis Hamilton y Sebastian Vettel como pilotos podría dejar en nada lo vivido en McLaren en 2007 cuando se juntaron el británico, que era un 'simple' debutante, y Fernando Alonso, bicampeón del mundo.

En un mismo equipo estarían dos pilotos que, mínimo, sumarían entre los dos diez Mundiales de Fórmula 1, a expensas de lo que suceda en un 2020 que nadie sabe cuándo comenzará ni qué puede deparar.