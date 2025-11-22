El eufórico mensaje de Alcaraz a España para la Final de la Copa Davis: "Vamos a..."

El número uno no dudó de felicitar a sus compañeros después de la clasificación a la final. El de El Palmar, que es baja por lesión, confía plenamente en España para derrotar a Italia.

España ha dado la campanada en esta Copa Davis. Contra todo pronóstico y con un equipo sin estrellas, el combinado nacional ha sido capaz de derrotar a dos selecciones con, a priori, tenistas más potentes. La última víctima de España ha sido la Alemania de Alexander Zverev.

Un nuevo ejercicio de épica máxima metió a la selección en la final. Todo ante el asombro de Carlos Alcaraz. El murciano ya mostró su apoyo en los cuartos de final y lo ha vuelto a hacer en las semifinales.

"Vamoooos! Qué grandes! Mañana a por la (emoticono de trofeo)", exclamó Alcaraz en sus redes. Cabe recordar que el murciano tuvo que causar baja por un edema que sufrió en la final de la Copa de Maestros. A pocos días del comienzo del torneo, Carlitos tuvo que comunicar a través de un escrito que no podría asistir a la cita por lesión.

España pasaba a ser, en ese momento, una selección mucho menos potente, sobre todo a nivel de nombres. Aún así, el combinado, sin ningún tenista dentro del top-30 del ranking individual, ha conseguido plantarse en la final. Italia será la rival a batir con todo a favor. Vigente campeona, anfitriona y favorita aunque España ya ha demostrado que no se achanta ante nada.