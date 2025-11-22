¡Carlos Sainz saldrá 3º en Las Vegas!: "Creía que era pole..."

El piloto madrileño de Williams da la campanada y se cuela en el Top 3 de una clasificación del Gran Premio de Las Vegas marcada por la lluvia.

Carlos Sainz sigue 'on fire'. El piloto madrileño ha sacado a relucir todo su talento cuando más complicada estaba la pista. En una sesión marcada por la lluvia y con una pista enormemente resbaladiza, Carlos Sainz ha estado siempre en la batalla entre los tres primeros.

Tras una Q1 en la que no firmó un tiempo hasta los últimos minutos, en la Q2 ya empezó a dejarse ver. El madrileño iba mejorando vuelta tras vuelta, pintando de morado los sectores y pasando sin ningún tipo de complicación a la Q3.

Ya en el momento de la verdad, el de Williams no dejó de soñar. Fue de los más rápidos en adaptarse a la transición entre neumáticos de lluvia extrema y los intermedios. Cada vuelta que hacía mejoraba enormemente su tiempo, hasta que llegaron los últimos minutos y seguía en la zona alta.

En el último intento, el madrileño lo puso todo. Hizo una vuelta de preparación para intentar ser de los últimos en cruzar por meta y encontrarse la mejor condición de pista posible. Cruzó la línea de meta y se colocó primero, aunque esto duró unos pocos segundos...

Verstappen le arrebató esa efímera ilusión, aunque por tan solo 39 milésimas. A nada se quedó el español de clasificar delante de Max. Norris llegó unos segundos después para pulverizar el crono, pero nadie más pudo superarle.

"Creía que era pole al cruzar la meta, pero luego vi que quedaban algunos coches por llegar. Siempre soy optimista, soñar es gratis. Hemos hecho cambios que me han permitido ser primero varias veces. Contento con el tercer puesto. Me hubiera gustado darles la pole a los aficionados, pero nos ha faltado un poco", señaló Sainz.

El piloto de Williams partirá desde el 3º puesto mañana en Las Vegas. Segunda línea de parrilla que compartirá con George Russell. Grandísimo trabajo de un Carlos Sainz que ya logró un podio hace unas pocas semanas en Bakú.