La dura sentencia del exjefe de la Fórmula 1 sobre Lewis Hamilton: "Quizá debería apartarse..."

Bernie Ecclestone ha aprovechado el GP de Hungría para criticar duramente al piloto británico de Ferrari justo cuando atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera.

Bernie Ecclestone vuelve a aparecer en el foco mediático después de sus declaraciones en el paddock de la Fórmula 1 del GP de Hungría. El exjefe del ‘Gran Circo’ tiró de ironía para responder a los rumores que lo situaban como codirector de un proyecto con Horner, exjefe de Red Bul, en el que adquirirían parte del equipo Alpine:"Creo que hay más posibilidades de que Lewis gane su octavo título que de que eso ocurra".

Un comentario que no pasaría desapercibido y ponía en el punto de mira de forma gratuita al piloto de Ferrari, que atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera.

La frase fue viral y BernieEcclestone fue preguntado directamente por la posibilidad de que Lewis Hamilton lograra alzarse con su octavo campeonato. El británico respondió con ambigüedad aunque se aseguró de volver a dejar en evidencia a su compatriota: "Creo que Lewis ha hecho un trabajo fantástico. Sigue siendo súper talentoso. Creo que quizá debería apartarse un poco ya. Sería terrible que le pasara algo ahora".

Unas declaraciones, características de Ecclestone, que llegan en el peor momento de un Hamilton que sufre durante su curso de estreno con Ferrari. El esperado cuento de hadas todavía no ha relatado ningún podio, cada vez es más una pesadilla y la estrella de la historia parece ser Charles Leclerc.

Por otro lado, el exjefe de la Fórmula 1 ofreció su opinión sobre la salida de Horner de Red Bull: "Quizás fue un poco cruel, tal vez, hacerlo de la manera en que lo hicieron, pero no tenían mucha elección. Decidieron que esto era lo que iban a hacer y ya está"

Y analizó lo que podía depararle en el futuro y si estaría cerca o no de la Fórmula 1: "No sé cómo ni dónde, o si siquiera quiere volver. Probablemente no quiera. Porque lo que realmente deseaba era ser copropietario del equipo".