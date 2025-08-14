Ahora

Schumacher, contra Lewis Hamilton: le llama "viejo" y espera que Ferrari le retire el asiento

Ralf Schumacher, expiloto de la Fórmula 1, cree que la unión entre Lewis y Ferrari no está saliendo nada bien: "Ya lo dije antes de la temporada...".

Lewis HamiltonLewis HamiltonGetty

A Lewis Hamilton no paran de salirle críticos. Su mal momento en Ferrari, incluso diciendo que deberían sustituirle, ha abierto un enorme debate en la Fórmula 1 sobre qué debería hacer la escudería italiana. Y el expiloto Ralf Schumacher lo tiene muy claro: no puede seguir compitiendo.

En una entrevista a 'Bild', el hermano de Michael Schumacher dice que se esperaba estos malos resultados: "Dije antes de la temporada que esto podría salir mal".

"Ahora mismo, veo mucho drama por su parte. Ha estado criticando al equipo, quejándose internamente, teniendo problemas con el coche; eso no ayuda a nadie", dice Ralf después del calvario del Gran Premio de Hungría.

No entiende que Charles Leclerc sí pueda competir y él no: "El coche le sienta bien a Leclerc, no a él".

Y directamente le llama viejo: "Quizá sea demasiado mayor para adaptarse. O quizá simplemente no lo aguanta".

La competición volverá a finales de agosto con el Gran Premio de Países Bajos. Y Hamilton será vigilado con lupa. Si mantiene estos resultados y sobre todo su pesimismo, Ferrari podría tomar decisiones drásticas.

