Verstappen hurga en la herida de un hundido Hamilton tras el polémico adelantamiento: "Se asustó"

Max Verstappen tuvo una carrera para olvidar. Acabó noveno en Hungría pero pudo haber sido peor. El adelantamiento a Lewis Hamiltoncuando luchaban por la undécima posición pudo acabar con un toque entre ambos y probablemente con un abandono para cada uno.

El neerlandés se fue por el interior y el Ferrari cerró la puerta, pero en última instancia evitó el contacto saliéndose fuera de pista. Una acción que recordó mucho a la de Silverstone en 2021. Entonces ambos luchaban por el mundial y ahora cuatro años después la situación es distinta.

Aprovechando la crisis de resultados que sufre el heptacampeón que compite actualmente en la escudería italiana, Verstappen fue a hacer más daño en declaraciones posteriores a la carrera de Hungría. El tetracampeón no tuvo piedad en su opinión sobre el incidente: "Se asustó".

"Le encontré en el último segundo. Vi que iba hacia mi trasera e intenté evitar el impacto", ha explicado Max en declaraciones recogidas por 'Marca'. Incluso, no es la primera vez que se produce un enfrentamiento durísimo en el trazado de Hungaroring entre ambos ya que ambos se tocaron el pasado año.

La acción de este finde fue investigada por la FIA y tuvo que acudir a rendir cuentas ante los comisarios, algo que no le hizo gracia: "Me decepciona tener que hablar con los comisarios después de la carrera. Es algo que deben analizar durante la misma. Solo pongo mi frontal al lado, se asusta y se sale".

Lewis Hamilton está más hundido que nunca. El '44' no fue capaz de sacar rendimiento de su coche en Hungría ni en clasificación ni en carrera. En la crono se quedó fuera de la Q3, mientras que Charles Leclerc se fabricó una espectacular pole. Eso llevó a que el inglés estallara contra sí mismo: "Soy inútil, Ferrari debería cambiar de piloto".

Una sensación derrotista que también se mantuvo tras la carrera, además de que insinuó una serie de problemas internos en Maranello: "Cuando tienes un presentimiento, lo tienes. Hay muchas cosas en la parte trasera que no son buenas".

