La revancha de Lawson: Por delante de Verstappen y Tsunoda en Austria

Liam Lawson fue reemplazado tras tan solo dos Grandes Premios en 2025 del asiento de Red Bull. Su pobre rendimiento en Australia y en China acabaron con sus opciones a bordo del segundo asiento de la escudería de la marca de bebidas energéticas.

En su lugar, fue Tsunoda el que subió a Red Bull, mientras que el neozelandés regresó a Racing Bulls. Un paso fugaz por la zona alta de la Fórmula 1 que bien pudo haberle costado su carrera en la máxima categoría del motor.

Sin embargo, el tiempo no acaba de dejarle en tan mal lugar a Lawson. Lo cierto es que Tsunoda no mejora los registros de su antecesor. Acumula desastre tras desastre, siendo habitual que el nipón no supere ni siquiera la Q1 los sábados.

Mientras tanto, Lawson vuelve a reencontrarse poco a poco en el equipo B, siendo Austria un verdadero punto de inflexión. El neozelandés clasificó en 6º lugar, justo por delante de Max Verstappen y muy por encima de Yuki Tsunoda, que fue 18º.

Es el primer coche de la marca en parrilla. Posiblemente, Verstappen no tarde mucho en adelantarlo en carrera, pero está claro que esta pequeña revancha personal ha tenido que sentarle muy bien a Liam Lawson.