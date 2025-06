"Opiniones de mente corta": Lance Stroll explota como nunca contra las críticas

El piloto de Aston Martin no está de acuerdo con los comentarios que está escuchando en estas últimas carreras: "Si tienes dos malas...".

Lance Stroll está recibiendo muchas críticas por sus últimas actuaciones en el mundial de la Fórmula 1. Aston Martin ha mejorado, pero él se ha quedado en las últimas posiciones tanto en Barcelona como en Montreal. Y se ha cansado de estos comentarios. Ha explotado como nunca.

En la rueda de prensa del Gran Premio de Austria, Lance ha dicho que algunos de sus críticos son "de mente corta". Muy contundente el compañero de Fernando Alonso.

"Creo que la F1 es un negocio en el que hay gente con opiniones de mente corta y si tienes dos buenas carreras, eres el mejor piloto del mundo. Y si tienes dos malas, no eres lo suficientemente bueno, no deberías seguir aquí y eres una mierda. Así que creo que, ya sabes, así es el negocio", ha dicho el canadiense.

Lamenta que así sea la Fórmula 1 y que no vaya a cambiar pronto: "Así es como siempre ha sido. Así es como siempre será. Sí, creo que cuando tienes un día de mierda, no disfrutas. Cuando tienes un buen día, disfrutas. Así que creo que también es así, ya sabes".

No es Stroll un piloto demasiado expresivo. Consiga buenos o malos resultados, sus reacciones son similares: "No sé si lo muestro. Pero lo siento seguro. Cuando termino y he tenido una buena tarde de domingo y sumo un montón de puntos, se siente mejor que tener una mala tarde de domingo y sí, obviamente tienes que tragarte todo eso".

"Es lo que hay. Quiero decir, me gusta centrarme en lo que estoy haciendo y la gente que me rodea, mi ingeniero, mi equipo, que saben lo que está pasando y conocen las razones que hay detrás de lo que ha pasado cada fin de semana y cómo podría haber ido mejor. Me gusta mantener ese círculo tan pequeño y centrar mi energía en eso", sentencia un Lance que ya suma varias carreras sin puntuar.

Y ahora con un Aston Martin mejorado, Stroll sabe que debe subir mucho el nivel para colocarse junto a Alonso.