Aston Martin ilusiona con las mejoras de Silverstone: "En la fábrica van a toda máquina..."

Lo dijo Fernando Alonso y Aston Martin lo confirma. En el equipo inglés ya trabajan intensamente en esas mejoras que pueden llegar en el Gran Premio de casa, en Silverstone. Lo dijo Mike Krack el pasado domingo desde la cita de Austria, en el Red Bull Ring.

El que fuera jefe de Aston Martin dice que están "a toda máquina": "Sí, tenemos que ver... todo va a toda máquina en cuanto a producción y veremos qué está listo el próximo viernes. Y si hay algo nuevo listo, lo probaremos".

Aunque no se sabe cuáles serán esas piezas, se espera que en los primeros entrenamientos del viernes ya se pueda ver a Fernando y a Lance Stroll con un coche renovado.

"Incluso si tu coche no es el más rápido, quieres sacar el máximo y necesitas luchar. Y como has visto en carreras anteriores, cuando la selección de neumáticos es diferente, pruebas cosas, porque te fijas en los detalles y el hecho de tener un coche que quizás no sea lo suficientemente bueno para el primer puesto no significa que no debas esforzarte e intentar hacerlo lo mejor posible", apunta Mike Krack.

Volvió a puntuar Fernando... y en Aston Martin casi ni se explican cómo: "Creo que, desde ese punto de vista, podemos estar contentos con cómo han ido las últimas carreras".

Ya son tres carreras consecutivas sumando puntos: Barcelona, Montreal y ahora en el Red Bull Ring. Y si las mejoras de Silverstone funcionan, Fernando seguirá en esa zona media.