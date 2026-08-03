Un exjefe de F1 señala el origen de los problemas de Aston Martin: "Hay que irse cinco años atrás"

Otmar Szafnauer ha apuntado a varios motivos que llevan arrastrando años, por los que la escudería británica no ha podido rendir como se esperaba.

Aston Martin está viviendo un año convulso en la Fórmula 1. La escudería británica ha pasado de sufrir durante seis meses al final de la parrilla sin poder competir debido a los problemas en el motor y el AMR26 a rendir de forma óptima tras una actualización previa al parón veranero.

A pesar de la satisfacción y alivio de los de Silverstone tras ver que tanto Fernando Alonso como Lance Stroll pudieron pelear por los puestos de media tabla en el GP de Hungría, todavía se desconoce el motivo de los múltiples inconvenientes experimentados durante el campeonato.

Sin embargo, un exjefe de la F1 ha señalado varios motivos por los que han sufrido tanto durante esta primera mitad de temporada. "Creo que Lawrence lleva ya ocho años al frente del equipo. Hay que remontarse cinco años atrás", ha destacado Otmar Szafnauer en el podcast 'High Performance Racing'.

En sí, el exdirectivo rumano apunta a la escasa paciencia de los británicos para alcanzar el éxito como el origen de los lastres vividos. "En mi opinión, el problema radica en querer alcanzar el éxito demasiado rápido en la Fórmula 1. Y querer el éxito demasiado rápido y no tener paciencia implica una rotación de personal demasiado rápida", añade Szafnauer.

Por último, el antiguo jefe de equipos como Alpine, Force India o Aston Martin ha destacado la necesidad de tener "estabilidad" para lograr el éxito. "Eso es lo que tienen ahora Toto Wolff y Mercedes: estabilidad en la plantilla. Eso es lo que tenía Red Bull cuando ganaba", sentencia Otmar.

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