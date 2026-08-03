Las lagunas de Ayuso en la venta de inmuebles para la "reconstrucción": varias propiedades llevan anunciadas desde 2025

Los detalles Los "cuatro inmuebles" de Gran Vía que el consejero Miguel Ángel García aseguró que había ordenado vender para "los afectados de los incendios" llevaban en realidad 358 días en venta por un importe de 14,2 millones de euros.

La compra de un ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid para la oficina de Isabel Díaz Ayuso ha generado una crisis en el Partido Popular. Tras revelarse la adquisición por 6,3 millones de euros, el Gobierno de Ayuso anunció su venta para ayudar a los afectados por incendios. La empresa pública Planifica Madrid pondría a la venta este y otros inmuebles valorados en 20 millones de euros. Sin embargo, el lote en Gran Vía ya estaba en venta desde agosto de 2025, meses antes de la supuesta instrucción de venta. Documentos demuestran que el Gobierno de Ayuso mintió sobre las fechas de estas instrucciones.

La compra de un ático de lujo de uso residencial por parte de la Comunidad de Madrid para, teóricamente, instalar la oficina de Isabel Díaz Ayuso ha desatado en los últimos días una auténtica crisis para el Partido Popular. El pasado miércoles 29 de julio salió a la luz la adquisición de este inmueble por un total de 6,3 millones de euros, y un día más tarde, el jueves 30, el Gobierno de Ayuso anunciaba su venta para destinar el importe que se obtuviese a los afectados por los incendios de la Sierra Oeste.

En ese momento, la Comunidad de Madrid anunciaba que la empresa pública Planifica Madrid pondría a la venta tanto el piso de Ayuso como otros inmuebles de los que disponía en el centro de Madrid. De hecho, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García aseguró que había "dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta cuatro inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el paseo del General Martínez Campos (el ático de Ayuso), valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros, para también ayudar en la reconstrucción".

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid.

358 días a la venta

Sin embargo, el lote de cuatro inmuebles en el número 6 de la Gran Vía se puso en venta el día 6 de agosto de 2025 por un importe de 14.208.703,47 euros, según los documentos de licitación, a los que ha tenido acceso laSexta. Es decir, estaba a la venta once meses antes de asegurar el consejero que había dado la orden de venderlo junto con el ático de lujo de Ayuso. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no recibió ninguna oferta de compra.

De hecho, Planifica Madrid no dispone como tal de cuatro inmuebles en Gran Vía. Se trata de unas oficinas situadas en la tercera planta del edificio de Gran Vía 6. Sin embargo, dicho inmueble está dividido en cuatro fincas distintas en el Registro de la Propiedad.

Buena prueba de ello es que en las cuentas anuales de Planifica Madrid solo consta que la compañía pública dispone de un inmueble en Gran Vía y no los cuatro de los que habló Miguel Ángel García.

Este lote estaba publicado para su venta en agosto de 2025 junto con otro en el número 6 de la calle Santa Catalina, en el barrio de Cortes, por un importe de 26.481.595,99€. De hecho, Planifica Madrid organizó visitras los días 3 y 10 de septiembre de 2025 para que los interesados pudieran ver estas oficinas.

Estos documentos demuestran que el Gobierno de Ayuso mintió. Las "instrucciones" de vender estas propiedades que Miguel Ángel García aseguró dar el pasado 30 de julio fueron avaladas por él mismo en calidad de presidente de Planifica Madrid 358 días antes.

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