Marc Márquez desvela a qué piloto copiaría de la historia de MotoGP: "Prefiero imitar a..."

El piloto ilerdense ha confesado cuál es el piloto con el que le habría gustado compartir época, aunque ha destacado otro con el que sí ha corrido y del cual ha obtenido muchos datos.

Marc Márquez cuenta con todas las características para ser el piloto perfecto. La destreza, manejo y capacidad para tomar cualquier curva de forma excelente han hecho del ilerdense uno de los mejores pilotos de la historia de MotoGP. En la actualidad, el resto de sus rivales son incapaces de emularle, por lo que sigue siendo único en la pista.

Pese a ello, Márquez ha destacado a qué piloto copiaría cierta habilidad debido a su complejidad y forma de pilotar. "Prefiero imitar a Stoner, por cómo funciona ahora la parte trasera con la electrónica. Pero, como digo, con las 500 cc no te fiabas del neumático trasero, así que apretabas más con el delantero", señala el piloto de Ducati.

En una entrevista concedida a 'MCNews', el eneacampeón del mundo ha destacado las diferencias de pilotaje entre las motoc actuales y las de 500cc. "Ahora, en MotoGP, tienes que confiar en la parte trasera y apretar menos con el delantero, porque tienes la seguridad adicional de que, si derrapas demasiado, está el control de tracción", añade Marc.

Además, Márquez ha señalado con qué piloto también le habría gustado compartir etapa y correr contra él. "Mick Doohan", ha destacado, antes de señalar que con Stoner compartió unos años y sacó bastantes cosas de él. "Bueno, quizá Stoner, pero tuve la oportunidad de comparar los datos porque, cuando me incorporé a MotoGP en 2013, él ya competía en 2012, y pude comparar un poco los datos y entenderlo. Pero si hablamos de otra época, elegiría a Mick Doohan", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido