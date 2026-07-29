Las notas del GP de Hungría: Fernando Alonso entra en el top 10 tras las mejoras de Aston Martin

Según los expertos, el bicampeón del mundo realizó una "magnífica actuación" en Hungaroring tras la llegada del paquete de mejoras de Aston Martin. Con un 7.0, el español entra por tercera vez.

La Fórmula 1 ha publicado las calificaciones oficiales que ponen a los pilotos de la parrilla tras cada carrera. Esta vez, el GP de Hungría ha vuelto a situar a Fernando Alonso en la parte superior de la tabla después de la incorporación de las ansiadas mejoras en el AMR26.

Por tercera vez en la temporada, tras los GP de Japón y Miami, el bicampeón del mundo se cuela en el top 10 de las notas con una calificación de 7.0 por acabar decimocuarto en Hungaroring, dejando una exhibición de su destreza en pista.

Aunque el español no terminó puntuando, a diferencia de Mónaco, los jueces del 'Grand Prix' le han otorgado la novena plaza del 'Power Ranking' semanal, empatado con Isack Hadjar, destacando su "magnífica actuación" en la Q2 de la clasificación.

"Tras un inicio de temporada complicado en 2026, Aston Martin finalmente presentó un paquete de mejoras en Budapest. El español comentó que disfrutó de la adrenalina que había echado de menos en eventos anteriores. Alonso terminó la carrera en la 14.ª posición, justo detrás de su compañero de equipo Lance Stroll, lo que parece marcar un nuevo capítulo para el equipo", reza el texto publicado en la web de la F1.

De esta forma, la propia competición aplaude el trabajo realizado por los británicos para darle al veterano piloto un coche capaz de competir contra el resto de escuderías. En cuanto a la siguiente carrera de Alonso, el asturiano no correrá hasta el próximo 23 de agosto en el GP de Países Bajos, ya contando con la incorporación del nuevo motor Honda.

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