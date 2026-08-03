¿Arrastrará Carlos Alcaraz alguna consecuencia de su lesión? Feliciano López no está preocupado

Una leyenda del tenis aplaude la gestión de Carlos Alcaraz sobre su lesión

El extenista se ha mostrado optimista acerca de la recuperación de Alcaraz y su posible regreso para el Masters 1000 de Cincinnati o el US Open. López cree que se sentirá extraño en su regreso.

El regreso de Carlos Alcaraz está previsto para este mes de agosto. El tenista español ya ha entrenado de forma constante con su muñeca derecha, después de pasar tres meses lesionado, y se prevé que esté disponible para el Masters 1000 de Cincinnati o el US Open.

Aunque todavía se desconoce en qué torneo hará oficial su esperado regreso, la principal duda acerca de su estado físico es si puede sufrir alguna secuela o consecuencia tras su fatídica lesión en el torneo Conde de Godó. Ante tal supuesto, una figura autorizada del tenis español ha mostrado su opinión.

"Ahora en Cincinnati, tras tantos días sin competir, seguramente el primer día se encontrará un poquito raro. Veremos a un Alcaraz un poco diferente. Esa diferencia que hay entre él y los demás le puede hacer ganar un partido sin ser demasiado brillante", ha declarado Feliciano López en una entrevista para la 'Cadena COPE'.

El extenista no cree que Carlos pueda llegar a acarrear alguna secuela de su lesión. Sin embargo, prevé que en sus primeros partidos no muestre su mejor nivel debido a la gran cantidad de tiempo que ha estado apartado de las pistas de tenis.

"Es muy joven. Físicamente es una bestia. El problema de la muñeca no le va a dejar ninguna secuela en el cuerpo. El parón que ha tenido, los meses que ha estado inactivo... sus piernas van a seguir igual de rápidas y va a ser igual de explosivo. Si esto le pasa con 32 años, sería diferente", añade Feliciano.

Por último, el director de la Copa Davis ha asegurado que, de cara al US Open, Alcaraz estará "a su mejor nivel". "Si la muñeca le responde, en 2 o 3 semanas estará a su mejor nivel para el US Open y llegará con todas las de ganar si no hay nada raro en Cincinnati", concluye.

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