Un exjefe de la F1 no entiende los planes de Aston Martin con Adrian Newey: "No sabía qué hacer como jefe"

Guenther Steiner, quien fuera jefe de la Fórmula 1, dice que ni el propio Newey entendió cuando le colocaron como jefe de equipo en Aston Martin.

Aston Martin sigue caminando por el desierto en busca de agua. Pero de momento no hay. El único objetivo al que puede aspirar el multimillonario equipo de Lawrence Stroll es acabar carreras. El rendimiento podría llegar ya para después del parón veraniego de la Fórmula 1.

Una de las decisiones más sonadas fue nombrar a Adrian Newey como jefe de equipo, cuando su trabajo siempre ha consistido en diseñar los coches. Y por ahí llega la crítica de Guenther Steiner en el podcast 'Drive to Wynn'.

"Creo que si se le preguntara hoy mismo a Adrian, diría: 'No sé por qué lo hice, no sé por qué acepté el cargo de jefe'. No sé cómo se llegó a eso, si quería ser jefe de equipo o no, pero está claro que eso no entra dentro de sus fortalezas", dice el que fuera jefe de equipo en la Fórmula 1.

Le pide que se centre en el diseño, donde tanto éxito ha logrado en toda su carrera: "Es muy bueno en lo que hace, que es diseñar coches. Bueno, obviamente no el Aston Martin en este momento, pero ya lo arreglará, estoy seguro".

"Para él, dar ese paso fue más bien algo así como: ¿por qué demonios? Creo que fue una de esas cosas del tipo: 'Tengo que ser jefe de equipo', sin saber realmente qué hace un jefe de equipo o qué significa serlo. Y eso no duró mucho", reflexiona el que fuera jefe del equipo Haas durante ocho años.

Cree que Aston Martin ha hecho bien en retirarle esa responsabilidad: "Esto demuestra una vez más que siempre se deben colocar a las personas donde están sus puntos fuertes y nunca llevarlas más allá de sus capacidades".