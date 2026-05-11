El mensaje de Bezzecchi para Márquez tras su doble operación: "Es una pena verle lesionado..."

El piloto de Aprilia, segundo en Le Mans, mandó un mensaje a Marc Márquez tras sufrir una lesión por otra caída.

Marc Márquezpasó por el quirófano este domingo. Se operó del pie tras su caída el sábado y también del hombro. Y desde la parrilla ha recibido muchos mensajes de ánimo. Marco Bezzecchi, el líder del mundial de MotoGP, se refirió a la ausencia del piloto de Cervera.

"En primer lugar, es una pena ver a Marc lesionado. Tuvo una caída fuerte y nunca es bonito de ver", dijo después de una carrera en la que fue segundo.

Jorge Martín le adelantó y ahora está a un punto en la clasificación: "Creo que es pronto para hablar del campeonato, pero es cierto que ahora Jorge está empujando al máximo y diría que esto lleva a ambos a mejorar. Quizás pronto pelearemos entre nosotros, pero por ahora está yendo bien".

"Creo que todavía es pronto, faltan muchas carreras. Por el momento no pienso mucho en ello pero está claro que también es bonito encontrarse en esta situación", reflexiona el piloto italiano.

Para Marco es una "motivación" ver a su compañero tan fuerte: "Luchar con Jorge es duro porque él es rapidísimo, pero durante el fin de semana siempre se puede aprender de él. Lo uso como motivación para volverme más fuerte y sé que él hace lo mismo conmigo. Aún queda mucho camino por recorrer".

Bezzecchi lidera el campeonato con 128 puntos; Jorge Martín tiene 127. La batalla en Aprilia es total. Y el calendario no para. El próximo domingo, Cataluña.