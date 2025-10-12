¡La historia del año! De jugar las previas a ganarle la final a su primo en el Masters 1.000 de Shanghái

El campeón de China en 2025 no fue ninguno de los grandes nombres reconocidos en el circuito. Sin embargo, será recordado para siempre como uno de los grandes relatos de este deporte.

Valentin Vacherot ha completado en Shanghái una historia inolvidable. El Masters 1000 de la capital china ha sido noticia por las infernales condiciones meteorológicas en las que se ha disputado y por una continua sucesión de sorpresas.

En medio del caos, ha emergido la figura del que ya es el primer monegasco que gana un torneo ATP individual en toda la historia. Vacherot se clasificó desde la previa para convertirse en el primer 'qualifier' que se corona como campeón de un Masters 1000.

Un torneo que parece guionizado, digno de película. En un recordatorio de que lo imposible a veces se cumple y que a veces, ni si quiera da tiempo a soñar lo que de repente se convierte en realidad.

El número 204 del ranking eliminó a cinco cabezas de serie para plantarse en la final. Para mayor idilio, su rival fue su primo Arthur Rinderknech, al que venció en tres sets para proclamarse campeón. Una hazaña que le otorga un récord más, es el tenista con peor ranking de la historia en ganar un Masters 1000.

El partido decisivo, la primera final de Masters 1000 disputada entre dos familiares. El desenlace del torneo respondió a la altura de una historia que merece ser contada.

La lógica parecía instalarse por primera vez en medio de la locura que fue Shanghái. Después de unas semifinales totalmente inesperadas, en la final, Arthur Rinderknech, tenista de más ranking, mayor rodaje y mejor nivel, empezaba imponiéndose en el primer set.

El francés vencía 6-4 en lo que se presuponía el digno final de la increíble historia de superación de Vacherot. Pero este relato guardaba un último giro. De nuevo, en contra de todo sentido, se agrandaba la figura del aspirante que con un doble 6-3 le dio la vuelta a la final.

Después llegó la emoción, las lágrimas y los abrazos. No era para menos. Valentin Vacherot llegó a Shanghái por debajo del Top200 con la esperanza de poder participar en el Masters 1000 de China. Dos semanas más tarde, se despide como número 40 del ranking, con una mochila llena de récords y una historia tan irrepetible como inolvidable.