Detenidos 17 jóvenes en Vitoria por desórdenes públicos durante una concentración de Falange Española

La Ertzaintza detuvo a 17 jóvenes en Vitoria por desórdenes públicos tras una contramanifestación contra una concentración de Falange Española por el Día de la Hispanidad. La concentración de Falange, bajo el lema "La unidad de España, ni se vota, ni se negocia", reunió a decenas de personas con banderas españolas y saludos fascistas, concluyendo con el canto del 'Cara al sol'. Simultáneamente, a unos 650 metros, se convocó una concentración "anticolonial". Más de un centenar de jóvenes encapuchados se acercaron, lanzando objetos y quemando contenedores, lo que llevó a la intervención de la Brigada Móvil de la Ertzaintza.

La Ertzaintza ha detenido a 17 jóvenes este domingo en Vitoria, acusados de desórdenes públicos, tras unos incidentes registrados por una contramanifestación de más de un centenar de personas a una concentración de Falange Española, con motivo del Día de la Hispanidad, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

A las 12:00 horas estaba convocada en la plaza de la Provincia de la capital alavesa una concentración de la Falange Española, bajo el lema 'La unidad de España, ni se vota, ni se negocia', que ha contado con la presencia de decenas de personas que portaban banderas españolas, coreaban 'No nos engañan, Vasconia es España' y hacían el saludo fascista.

Los concentrados, que estaban rodeados por un cordón policial y vigilados por un fuerte dispositivo de la Ertzaintza, han acabado la concentración cantando el 'Cara al sol'.

A la misma hora y a unos 650 metros, en la plaza del Arca, se había convocado también una concentración "anticolonial" y "frente a la ola reaccionaria".

Así, más de un centenar de jóvenes encapuchados y vestidos de negro se han ido acercando hasta la plaza de la Provincia y aledaños, donde ha comenzado el lanzamiento de objetos, como sillas de los bares cercanos, el vuelco y quema de algún contenedor, y enfrentamientos con los concentrados de Falange, lo que ha hecho intervenir con varias cargas a la Brigada Móvil de la Ertzaintza con material antidisturbio.

