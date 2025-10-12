La leyenda del tenis que elige entre Alcaraz y Sinner: "Son los dos increíbles, pero..."

Gabriela Sabatini, exjugadora profesional e icono del tenis, ha analizado el juego de ambos decidiéndose por uno de los dos mejores tenistas que hay en este momento.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no han tenido rival este 2025. Los dos se han repartido los títulos más importantes y lo cierto es que solo entre ellos han podido pararse los pies. Carlitos conquistó la tierra de Roland Garros tras una de las mejores finales que se recuerdan.

Sinner, que había ganado el Open de Australia, se vengó del murciano venciéndole en Wimbledon pero Alcaraz se terminó coronando en Nueva York con su segundo US Open. Un sinfín de títulos y finales que ambos se han repartido ante la incapacidad del resto de jugadores de competirles en las citas importantes.

Gabriela Sabatini, leyenda del tenis, ha analizado el juego que ambos desarrollan sobre la pista. La argentina tiene claro con quién se queda aunque reconoce que el nivel tanto de Jannik como de Carlos ha sido impresionante: "El nivel de los dos es increíble, pero quizás me guste más Alcaraz porque es más creativo. Aunque reconozco que Sinner es también increíble".

Sabatini, en unas declaraciones en el WTA de Mallorca, ha recordado también al 'BigThree' y a uno de sus compatriotas más influyentes en el mundo del tenis, Juan Martín del Potro: "Si a Juan Martín le hubieran respetado las lesiones habría llegado al número uno a pesar de que estaban Federer, Nadal y Djokovic".

Alcaraz, con el número uno ya asegurado prácticamente hasta final de año, se sigue recuperando de su esguince mientras que Sinner, que se retiró en Shanghái, descansa después de unos meses muy intensos de competición. .