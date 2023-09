El Gran Premio de Japón es una de las citas más esperadas por los pilotos y aficionados y, además, es una cita muy especial para Fernando Alonso y todos los aficionados españoles.Y esque el asturiano realizó en Suzuka uno de los mejores adelantamientos de la historia de la Fórmula 1 a, nada más y nada menos, que Michael Schumacher.

Precisamente en los días previos a este Gran Premio, el espíritu del samurái ha invadido por completo tanto a Fernando Alonso como a Aston Martin. Un espíritu que llega acompañado de un nuevocasco blanco especial por parte del ovetense, con un samurái, en honor a la cultura japonesa.

A special lid for @alo_oficial at the #JapaneseGP . pic.twitter.com/9EqTrAZbIO

The spirit of the samurai lives within.

Sin embargo, esto no es todo. El propio equipo Aston Martin ha demostrado, a través de sus redes sociales, que el espíritu samurái de Fernando también les ha inundado y, por ello, ya esperan con ganas que llegue el domingo.

Aun así, si bien es cierto que el circuito marcado en rojo en el calendario para tratar de conseguir la '33' era Singapur y el resultado no fue precisamente bueno, el GP de Japón se presenta como una nueva oportunidad de redención en la que los británicos podrían pelear, si las circunstancias son favorables, por volver al podio.

"En cualquier curva, en cualquier vuelta, en cualquier momento... No hay ni 1% de tu cabeza que piense que vas a fallar. Nunca le temo a nada", asegura el asturiano.

Pese a ello, la realidad es que el trazado de Suzuka no es el mejor para las 'balas verdes', pero esto es la Fórmula 1 y todo puede pasar. Además, como bien asegura Aston Martin, en este GP se celebra el "espíritu indomable" del samurái.

サムライの精神

From Fernando, to the team.

This #JapaneseGP, we celebrate the indomitable spirit of the samurai. pic.twitter.com/aBfiFt5aGa