El gran sueño de Aston Martin para la última carrera de Fernando Alonso: "El escalón más alto..."

El jefe de equipo de la escudería comparte sueño con piloto y equipo. Todos quieren ver al ovetense despedirse de la Fórmula 1 con una victoria en su última carrera.

Andy Cowell, jefe de equipo de Aston Martin, ha desvelado uno de sus sueños: ver a Fernando Alonso en lo más alto del podio en su última carrera de Fórmula 1.

El piloto asturiano, de 44 años, tendrá que cerrar su trayectoria como piloto en el 'Gran Circo' en algún momento. El ovetense ha abierto la puerta de continuar más allá de 2026 pero, previamente, el propio Alonso explicó que si el coche de 2026 funciona como espera podría ser el último monoplaza con el que compita.

La gran relación de Alonso con un Cowell que es consciente de la importancia que ha tenido el español para Aston Martin provoca que el ingeniero británico desee concluir la etapa de la mejor manera posible.

Además, a pesar de que jefe y piloto no han intercambiado directamente opiniones sobre el futuro bicampeón del mundo, el británico es consciente de que el deseo del asturiano es retirarse en lo más alto.

"No le he preguntado directamente, pero creo que eso está relacionado con que todos queremos terminar con buen pie. A él le gustaría terminar su carrera como piloto ganando carreras, obteniendo buenos resultados. La última carrera de Fernando, el escalón más alto del podio... eso es lo que todos soñamos. Abu Dabi 2026 estar en el escalón más alto del podio y si ésa es su última carrera en Fórmula 1… ¡Qué manera de retirarse!", relató el de Aston Martin en la rueda de prensa del GP de Indonesia.